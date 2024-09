Filomena Gonçalves

Seus irmãos, afilhados, cunhada, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu familiar, moradora que foi ao Caminho do Pico Frade, Freguesia do Campanário, Concelho da Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, dia 07/09/2024, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 11:00, para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 11:45h, com destino à Igreja Paroquial de São Brás- Campanário, onde haverá missa de corpo presente pelas 12:00h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar. Mais se informa que na próxima sexta-feira dia 13/09/2024, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas às pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Brás, Campanário, pelas 19:00 horas.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo muito particular e especial, ao Dr Manuel Pontes, Dra Petra às Enfermeiras do Centro de saúde de campanário, Agradecemos do fundo do nosso coração por tudo o quanto fizeram pela nossa ente querida. Muito Obrigado e um grande bem hajam.

A família agradece mui reconhecidamente e de um modo muito especial a toda a equipa de Profissionais: Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Hospital Dr. João de Almada- Unidade dos Cuidados Paliativos, pelo seu incansável profissionalismo e dedicação, nos cuidados à nossa ente querida durante o internamento, a todo o nosso muito Obrigado.