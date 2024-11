Augusta dos Santos da Silva

Seus filhos, filhas, genro, noras, netos, bisnetos, cunhados, sobrinhos, afilhados, vizinhos, amigos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa familiar, natural que foi ao Caminho Velho da Marinheira, ( Sítio do Pomar do Meio), Paróquia de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-Feira, 18/11/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendoça, pelas 13:00, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente, pelas 14:30, seguindo em cortejo fúnebre para Jazigo no cemitério da Freguesia.

Mais se informa que a missa de 7º dia será na próxima Quarta-Feira, 20/11/24, ás 17:30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Madrinha, a nossa querida avó, a matriarca da família partiu. Neste momento de profunda tristeza, queremos expressar o quanto significou para nós. Que sorte tivemos em té-la nas nossas vidas, o nexemplo de força, de sacrifício, de luta, de trabalho e de união.

A tua ausência deixa um vazio que será difícil de preencher, mas as memórias que construímos estarão sempre guardadas do nosso coração. Agora és tu que olhas por nós. Prometemos honrar as tuas lições e ensinamentos e manteremos viva a tua memória em nossos corações.

Obrigada por tudo, até um dia!

Com amor dos teus netos.

Caminho Velho da Marinheira, 18 de novembro de 2024