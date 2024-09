António Augusto Gonçalves

Sua esposa Rosária de Jesus Vieira Gonçalves, seus filhos netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô e parente, residente que foi à Rua do Til, nº 80, Casa 15, freguesia do Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira dia 16.09.2024, com celebração de missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no próximo domingo dia 22.09.2024, pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial do Imaculado Coração Maria, Funchal.

A família agradece o apoio e profissionalismo das meninas domiciliares Vanessa e Rute, pela forma carinhosa e dedicada como trataram o nosso ente querido.

Funchal, 16 de setembro de 2024