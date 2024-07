Américo Ramiro Duarte de Jesus

Seus pais Ana Lina Zeferino Duarte e Paulo Renato Andrade de Jesus, seu irmão, avó, tios, tias, padrinhos, primos, vizinhos e de mais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, natural que foi à Rua do Pico das Romeiras, freguesia de Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza nesta quarta-feira, 17/07/2024, na capela do crematório do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, onde haverá missa de corpo presente que será celebrada pelas 10:00, seguindo para cremação no mesmo.

Desde já a família agradecia às pessoas que participarem no funeral que pudessem levar a sua roupa branca ou azul claro.

Desde já o nosso muito obrigado.

Santo António, 17 de julho de 2024