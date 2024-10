Sua filha Nivalda Franco, filha Paula Cabral, filha Carla Silva, filho Nélio Gonçalves, filho Quirino Gonçalves, noras, genros, netas, netos, bisneta, bisneto, irmã, irmão, sua cuidadora Salomé Calaça, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo, Agostinho Quirino Gonçalves, natural da freguesia de Câmara de Lobos, com última residência em São Pedro - Funchal.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro, saindo das instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel n.º 1 - Funchal) pelas 13.30h, com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias - São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informam que será celebrada missa de 7.º Dia, domingo, dia 27 de outubro, na SÉ, Catedral do Funchal, pelas 11:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Funchal, 21 de outubro de 2024.