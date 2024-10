As viagens marítimas entre as ilhas açorianas do Grupo Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) estão canceladas, devido à aproximação do ciclone Kirk, anunciou hoje a Atlânticoline.

“Já procedemos ao cancelamento da viagem da tarde de hoje da Linha Verde, que faria a ligação entre as ilhas do Triângulo [Faial, Pico e São Jorge], e para amanhã [terça-feira], no Grupo Ocidental, já está cancelada a viagem entre as Flores e o Corvo”, explicou à Lusa Bruno Ferreira, responsável operacional da Atlânticoline, empresa de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou hoje que o ciclone tropical Kirk vai passar a norte do arquipélago dos Açores como tempestade tropical e provocará “um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas”.

Nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa), o IPMA prevê “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, e um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima, a partir do final da tarde do dia de hoje”.

Estão previstas “rajadas até 115 km/h e ondas que poderão atingir os 11 metros de altura significativa (19 metros de altura máxima) no grupo Ocidental”.

No grupo Central, “são esperadas rajadas até 90 km/h e ondas que poderão atingir os oito metros de altura significativa (15 metros de altura máxima)”.

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), para terça-feira, o IPMA prevê ondas “que poderão atingir os seis metros de altura significativa (12 metros de altura máxima)”.

Devido à passagem do ciclone tropical Kirk pelo arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu um aviso vermelho para terça-feira para as ilhas do grupo Ocidental devido às ondas.

Para as ilhas dos grupos Ocidental, Central e Oriental também foram emitidos avisos laranja e amarelo, por agitação marítima, vento e precipitação por vezes forte.

Entretanto, a capitania do porto da Horta já decidiu encerrar a barra do porto da Madalena do Pico à navegação, entre as 06:00 e as 12:00 de terça-feira (o período mais crítico da passagem da tempestade pelos Açores), o que irá obrigar a Atlânticoline a cancelar também as viagens, durante esse período, entre as ilhas do Faial e do Pico.

Com a aproximação do ciclone, as tripulações dos navios Gilberto Mariano e Mestre Jaime Feijó (que estão atracados no porto da Horta), vão ficar de prevenção, no interior dos dois ferrys, durante a madrugada.

“É um procedimento habitual, sempre que achamos necessário, devido às condições meteorológicas, e que adotamos de forma a garantir a segurança das nossas embarcações”, justificou Bruno Ferreira.

A Câmara Municipal da Madalena, na ilha do Pico, também já anunciou que, por uma questão de prevenção, está encerrada a circulação automóvel nas estradas junto à orla costeira, nos lugares da Areia Larga, Criação Velha, Pocinho e Calhau.