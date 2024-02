A TAP anunciou, hoje, que irá reforçar este verão a sua oferta para o continente americano, e especial para o Brasil, os EUA e o Canadá.

Não esquecida é também a Venezuela, para a qual a companhia aérea de bandeira portuguesa vai voar três vezes por semana de e para Lisboa, com a novidade de um destes voos semanais fazer escala no Funchal, na ida, ou na volta.

Já para o Brasil, são adicionados seis voos por semana para Recife, para um total de 13 frequências semanais. Para Fortaleza e Rio de Janeiro, vão ser mais dois voos por semana, para um total de nove e 12 voos por semana, respetivamente.

Conforme revela uma nota enviada à redação, a TAP vai ainda aumentar em um voo por semana a operação entre Lisboa e Belém, Brasília, Natal/Maceió, Porto Alegre, Salvador e São Paulo.

No pico de verão de 2024, a transportadora passa a oferecer 96 voos por semana entre Portugal e o Brasil, mais 16 do que os 80 voos semanais operados no verão passado.

Por sua vez, para o Canadá, são acrescentados mais quatro voos por semana para Toronto, em relação ao verão de 2023, passando a operar um total de 14 voos por semana. A oferta aumenta também entre Lisboa e Montreal, de cinco para seis voos por semana.

Já nos Estados Unidos da América, passa a haver dois voos por dia para Washington, mais quatro por semana do que no verão de 2023. A oferta é também aumentada, de cinco para seis voos semanais, entre Lisboa e San Francisco.

Assim sendo, no total, a TAP vai oferecer este verão 77 voos por semana entre Portugal e os Estados Unidos da América, mais cinco do que em igual período do ano passado e 20 voos semanais para o Canadá, mais cinco do que no verão de 2023.

Contudo, assinale-se que a TAP vai retomar ainda a sua operação sazonal para destinos populares de férias, nomeadamente Porto Santo, Alicante, Ibiza, Menorca, Palma de Maiorca e Nápoles.