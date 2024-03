Suspeito de tráfico de droga em Pombal em prisão preventiva

O Tribunal Judicial de Leiria decretou prisão preventiva a um homem de 22 anos, detido pelos militares da GNR, na quarta-feira, no concelho de Pombal, por suspeita de tráfico de droga, anunciou hoje aquela força policial.

Numa nota de imprensa, o Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR) informa que o homem foi detido, na passada quarta-feira, pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Pombal, no distrito de Leiria, no âmbito de uma investigação ao tráfico de estupefacientes.

A investigação, que decorria há cerca de seis meses, culminou com o cumprimento de um mandado de busca domiciliária, tendo resultado a apreensão de 216 doses de haxixe, 260 euros em numerário, dois telemóveis, uma balança digital, entre outros artigos utilizados na preparação e distribuição de doses individuais de droga.

A GNR refere que o homem já tem antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza.

Após ter sido presente ao juiz de instrução criminal do Tribunal Judicial de Leiria, na quinta-feira, foi-lhe decretada a medida de coação de prisão preventiva.

Esta ação contou com o reforço de militares da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Leiria da GNR.