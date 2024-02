Portugal confirmou hoje um novo caso de sarampo, na região de Lisboa e Vale do Tejo, elevando para 9 o total de casos registados desde 11 de janeiro, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.

O novo caso, importado, refere-se a um jovem de 16 anos não residente em Portugal e não vacinado contra o sarampo, tendo sido confirmado laboratorialmente no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), em Lisboa.

Na quinta-feira, a DGS anunciou a confirmação de um novo caso de sarampo na região do Norte, o de uma mulher, com história de viagem ao estrangeiro no período de incubação da doença, sem ligação conhecida com os casos confirmados este ano.

Segundo a DGS, desde 11 de janeiro foram confirmados 9 casos de sarampo: 6 na região Norte e 3 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O primeiro dos casos confirmados foi o de um bebé de 20 meses não residente em Portugal e não vacinado.

No comunicado, a DGS “reforça a importância da vacinação” contra o sarampo “de acordo com o Programa Nacional de Vacinação”, que recomenda duas doses para crianças e adultos nascidos após 1970, assinalando que, em colaboração com o INSA e os profissionais de saúde, está a acompanhar “a evolução da situação de acordo com o previsto no Programa Nacional da Eliminação do Sarampo, com enfoque na confirmação de casos suspeitos e rastreio de contactos”.

A DGS aconselha a ligar o número de telefone 808 24 24 24 (SNS 24) em caso de sinais ou sintomas sugestivos de sarampo, como febre e mal-estar, seguido de corrimento nasal, conjuntivite e tosse, e manchas no corpo.