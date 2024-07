A Secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Isabel Xavier, visitou hoje o Campo Militar de Santa Margarida para acompanhar o “Exercício Leão” da Academia Militar

O maior exercício da Academia Militar, que decorre até 10 de julho, assenta num modelo pedagógico interdisciplinar, com a finalidade de desenvolver as competências técnico-profissionais dos futuros Oficiais do Exército e da Guarda Nacional Republicana.

Com início em 30 de junho e ao longo de duas semanas, mais de 400 Cadetes Alunos, dos quais 17 oriundos de Timor-Leste, Moçambique, Cabo-Verde e São Tomé e Príncipe, planearam, preparam e executaram operações militares em resposta a uma situação tática, visando consolidar conhecimentos, exercitar o planeamento do emprego de capacidades militares, praticar a utilização integrada e coordenada de meios, bem como desenvolver e aplicar competências de liderança.

Assente num planeamento rigoroso e exigente, o “Exercício Leão” conta com o apoio de 120 militares e envolve as rigorosas medidas de segurança e de prevenção habituais em exercícios de natureza militar.