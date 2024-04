No derradeiro dia da discussão do Programa do XXIV Governo Constitucional, André Ventura desafiou Luís Montenegro: “vamos, em nome de Portugal fazer um retificativo”.

Em causa está a intenção, aparente, do Governo em gerir o país com o Orçamento de Estado já anteriormente aprovado, da autoria do PS, com o líder do Chega a lembrar ao seu homólogo do PSD que “propõe-se governar com um orçamento que disse ser betinho e pipi”, recordando a Montenegro essas suas palavras aquando daquela discussão.

André Ventura constata que Montenegro “tem medo do retificativo, tem medo de um Orçamento de Estado, tem medo da própria sombra”, e que por isso propõe-se “governar o país com um orçamento de impostos máximos e aumentos mínimos”, aqui dizendo que estava, de nono, a citar o agora primeiro-ministro.

Mas no arranque, a palavras de Ventura foram para a esquerda, a mesma que apresenta agora as ditas moções de rejeição. “A esquerda a exigir o urgente cumprimento de medidas que o país não pode mais adiar? É ridículo. Esqueceram quem governou o país nos últimos oito anos e o deixou no maior pântano no pós-25 de Abril”.

Ventura lembrou que as moções de rejeição vêm de “um partido com quatro deputados (PCP), que quer rejeitar o Programa de Governo, de um partido com cinco deputados (BE) quer rejeitar o Programa de Governo. Juntos não formariam um conselho de governo e querem deitar abaixo um Governo da República? Não contem com o Chega para isso”.