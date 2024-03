O prazo para entrega das candidaturas para presidente da Assembleia da República foi novamente prolongado, desta vez até às 14:00, a pedido do PS, a que o PSD se associou, arrancando o plenário uma hora depois.

A informação foi avançada à Lusa por fontes parlamentares e confirmada pelo presidente da Assembleia da República em exercício, António Filipe, em declarações aos jornalistas.

“Há de facto um novo pedido de adiamento e ficou assente, creio que agora em definitivo, que serão admitidas candidaturas até às 14:00 e o plenário ficou marcado para as 15:00”, disse António Filipe aos jornalistas, esclarecendo que “foi um pedido feito inicialmente pelo PS, a que o PSD também se associou”.

De acordo com o deputado comunista, esta decisão “dá um prazo suficiente para que não haja sucessivas prorrogações” e “não houve objeção de qualquer grupo parlamentar” após o contacto que fez com todas as forças políticas.

“Neste momento há um só candidato e mantermos a sessão para as 12:00 com um só candidato creio que poderia não ser a melhor solução sabendo que poderá haver possibilidade de haver outras candidaturas”, justificou, confirmando que se trata da candidatura de Rui Paulo Sousa do Chega.

As reuniões dos grupos parlamentares do PSD e do PS, marcadas para esta manhã, ainda não se realizaram.

No caso do PS, os deputados estão reunidos no Auditório António de Almeida Santos, no edifício novo do parlamento, aguardando a chegada do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.