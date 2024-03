Operação Marquês: Relação anula decisão de Ivo Rosa de mandar Sócrates para julgamento

O juiz Ivo Rosa lê a instrução do caso de corrupção conhecido como Operação Marques, no Campus da Justiça em Lisboa, Portugal, 09 de abril de 2021. A Operação Marques tem 28 réus - 19 pessoas e 9 empresas - incluindo o ex-primeiro-ministro José Sócrates, banqueiro Ricardo Salgado, empresário e amigo de Sócrates Carlos Santos Silva, e altos executivos da Portugal Telecom, está relacionado com crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e fraude fiscal.