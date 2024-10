Luís Montenegro acaba de endereçar os parabéns a Miguel Albuquerque. O líder do PSD referia-se às vitórias recentes do Partido em todo o país, altura em que felicitou todos aqueles que tiveram bons resultados nos atos eleitorais.

Luís Montenegro, que falava na sessão de abertura do 42. º Congresso do PSD, que decorre em dois dias, em Braga, onde pediu a todos os militantes para que ponham de lado, os interesses às vaidades pessoais e apresentem equipas, candidatos credíveis para as eleições autárquicas.

Preparação, humildade, trabalho, persistência, resistência, proximidade, espírito de equipa, competência. É isto que quer Luís Montenegro para os próximos tempos. “Foi isso que fizemos na oposição e é isso que estamos agora a fazer no Governo”, adiantou Luís Montenegro, que é também primeiro-ministro de Portugal.

Considerando que as pessoas estão fartas de intrigas e de malabarismos, Luís Montenegro afirmou que a política não é dos políticos. “É das pessoas e para as pessoas”, adiantou.

O líder do PSD nacional afirmou que o PSD está a governar para todos mas a pensar em cada um. Falou dos desafios externos, das guerras às portas da Europa, da estagnação económica no centro da Europa, das pressões migratórias e das alterações climáticas.

Admitiu a pobreza e o risco de pobreza dentro de Portugal. E sublinhou que o tempo não é para queixumes nem para lamentações. “O nosso tempo é o tempo de agir, o tempo da ação”. Ação com orientação “estratégica e estruturante”.