Mau tempo: Reposição da normalidade vai demorar alguns dias diz o Governo

O secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, disse hoje que a reposição da normalidade, na sequência da depressão Kristin, ainda vai demorar alguns dias.

Durante um ‘briefing’ que decorreu na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide (Oeiras), o secretário de Estado adiantou que os trabalhos dos próximos dias vão estar sobretudo relacionados com acessibilidades, uma vez que se verificou uma “devastação ao nível do derrube de árvores”.

“Estamos a recuperar gradualmente também a reposição da energia elétrica. Cerca de um milhão [de pessoas] estavam sem energia e há poucas horas já eram menos de 500 mil”, explicou Rui Rocha.

O secretário de Estado da Proteção Civil considerou ainda que, neste momento, é importante que as autarquias façam um levantamento dos estragos e adiantou que vai deslocar-se a Leiria, um dos distritos mais afetados pela depressão Kristin.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rastro de destruição, vários desalojados e causou quatro mortos, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.