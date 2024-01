Marcelo lamenta morte do antigo presidente do Sindicato dos Enfermeiros José Correia Azevedo

O Presidente da República lamentou hoje a morte do antigo presidente do Sindicato dos Enfermeiros José Correia Azevedo, recordando com apreço o papel fundamental que teve no sindicalismo em Portugal.

“O Presidente da República lamenta a morte do enfermeiro José Correia Azevedo, recordando com apreço o papel fundamental que teve no sindicalismo em Portugal, concretamente na defesa e promoção da enfermagem”, refere uma nota publicada na página da Interna da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa apresenta ainda “sentidas condolências” à família, colegas e amigos de José Correia Azevedo.

O antigo presidente do Sindicato dos Enfermeiros morreu na madrugada de sábado aos 86 anos.