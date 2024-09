Várias habitações estão a arder, esta segunda-feira, em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, devido ao incêndio que começou no concelho vizinho de Sever do Vouga, informou fonte da autarquia.

“Neste momento já temos casas a arder. Temos na Cruzinha a arder uma casa e outra na vila das Laranjeiras. São casas de primeira habitação”, disse esta segunda-feira Lusa o presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, António Loureiro.

O autarca referiu ainda que as autoridades já procederam à evacuação do bairro Brandão Gomes e foi também pedido para evacuar o lugar da Cruzinha.

O incêndio levou ainda ao encerramento de todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha, de acordo com o presidente da Câmara Municipal, citado pelo Jornal de Albergaria.

As chamas no distrito de Aveiro estão a motivar cortes nas autoestradas A1, A25 e A29, estando a GNR a apelar para que os automobilistas não circulem nas zonas dos fogos.No local estão cerca de 500 operacionais, apoiados por 160 veículos e dois meios aéreos. O vento está a dificultar os trabalhos dos bombeiros.