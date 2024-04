Incêndio lavra há 5 horas em fábrica de pão de Rio Maior mas “evolui favoravelmente” - Proteção Civil

O incêndio que deflagrou hoje à tarde numa fábrica de pão, em Rio Maior, continuava ativo às 18:00, apesar de o combate evoluir favoravelmente, segundo fonte do comando sub-regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo.

“O incêndio continua com alguma intensidade, mas o combate começou a evoluir favoravelmente e as chamas começam a ceder aos meios”, disse à agência Lusa o segundo comandante sub-regional da Lezíria do Tejo, Rodrigo Bertelo.

O incêndio lavra desde as 13:10, numa fábrica da Sociedade Panificadora Costa & Ferreira, situada na localidade de Alto da Serra, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém.

As chamas já provocaram o desabamento de uma parte do edifício e obrigaram à retirada de 94 trabalhadores.

Dos 240 trabalhadores da empresa “94 estavam a trabalhar e tiveram que ser retirados”, afirmou Rodrigo Bertelo, acrescentando que “três foram assistidos no local, por inalação de fumos”, não havendo registo de mais feridos.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Panificadora Costa & Ferreira confirmou não existirem, “até ao momento, perdas humanas, nem feridos graves” e assegurou que foram seguidos “todos os protocolos de segurança para proteger” os trabalhadores que se encontravam no local.

A Panificadora Costa & Ferreira garantiu ainda “pautar-se sempre pelo cumprimento de todos os protocolos de segurança e proteção dos seus trabalhadores” e adiantou que aguardará “pelos relatórios posteriores para apurar todas as causas e respetivas implicações” do incêndio.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 18:00 o incêndio estava a mobilizar 61 operacionais, apoiados por 26 veículos.