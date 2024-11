Imigração e fraude nas eleições europeias em destaque na desinformação ibérica no verão

As narrativas anti-imigração, a fraude eleitoral nas eleições europeias e o género de uma atleta nos Jogos Olímpicos de Paris foram os temas mais utilizados na desinformação detetada em Portugal e Espanha entre junho e agosto.

Esta informação consta do relatório “Spain and Portugal fact-checking brief’, uma análise feita pelos verificadores ibéricos Maldita, Newtral, Efe Verifica e Verificat (espanhóis) e pelo português Polígrafo, que integram o Observatório Ibérico de Media Digitais (Iberifier), hoje divulgado.

“A análise trimestral conclui que as narrativas anti-imigração continuam a crescer e que estão a concretizar-se sobretudo a partir de conteúdos que associam imigrantes e atos de vandalismo, crime, e que sustentam a perceção de que estamos diante de um aumento de insegurança”, lê-se no documento.

Contudo, os verificadores não detetaram “uma forte conexão entre as narrativas desinformativas de Espanha e Portugal”.

De acordo com o Iberifier, “a exceção de relevância envolveu uma alegação falsa que teve origem em Espanha e que tentou culpar um imigrante ilegal pelo assassinato de uma criança, em Mocejón, Toledo”.

Entretanto, a narrativa “foi desmascarada por diferentes plataformas espanholas de ‘fact-checking’, como Maldita, Newtral, Efe Verifica e Verificat e também pelo verificador português Polígrafo”.

Em Espanha, “foi rapidamente revelado que o autor do crime não era estrangeiro, o que contribuiu para o bloqueio da disseminação da desinformação”, refere o relatório.

Um outro exemplo de narrativa anti-imigração diz respeito ao vídeo “no qual se vê um grupo de homens destruindo uma sala de refeições de um restaurante em Tenerife”.

Os verificadores “demonstram que se tratava de um protesto realizado no parlamento queniano”. Já um outro vídeo “mostra um líder da comunidade do Bangladesh, em Lisboa, a encorajar os imigrantes a investir em todos os setores da economia com o objetivo de disseminar a sua religião, mensagem que resultou de uma tradução incorreta”.

No que respeita à desinformação ligada às eleições europeias, “identificaram-se conteúdos que anunciavam golpes eleitorais que estariam a ser preparados para o dia do escrutínio e compra de votos”.

Depois, as questões de género relacionadas com a lutadora de boxe Imane Khelif, que participou nos Jogos Olímpicos de Paris, “suscitaram muita desinformação e controvérsia”.

O relatório indica ainda que, na área do ambiente, os tópicos desinformativos que mais se destacaram foram os veículos elétricos são perigosos porque se incendeiam com facilidade e a seca acontece na sequência da dissolução das nuvens provocada pela aplicação de produtos químicos.

“Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de um inquérito de tendências respondido por todos os membros verificadores que fazem parte do projeto Iberifier”, refere o relatório, que pode ser consultado em https://iberifier.eu/2024/11/06/iberifier-report-spain-portugal-fact-checking-brief/.