Homem encontrado morto “com sinais de violência” numa rua da Portela

Um homem foi encontrado morto hoje de madrugada “com sinais de violência” numa rua da Portela, concelho de Loures, disse à Lusa o comandante dos bombeiros de Moscavide e Portela.

Tiago Santos adiantou que os bombeiros receberam um alerta através do CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) às 02:30 de hoje com a indicação de uma agressão, mas quando a ambulância da corporação chegou ao local a vítima estava na via pública e tinha sido alvo de violência, nomeadamente com uma facada numa perna.

Segundo o comandante, quando os bombeiros chegaram ao local, na avenida dos Descobrimentos na freguesia de Moscavide e Portela, a vítima já estava morta.

Fonte da PSP confirmou à Lusa que durante a madrugada um homem tinha sido encontrado morto numa rua da Portela e por terem sido encontrados “indícios de violência” o caso foi reencaminhado para a Polícia Judiciária, que está a investigar o crime.