O helicóptero que caiu hoje no rio Douro, em Lamego, partiu-se em duas partes e os corpos de dois militares foram localizados junto à cauda da aeronave, disse o comandante da Zona Marítima do Norte, Silva Lampreia.

“A aeronave partiu-se em duas partes e os outros dois [ocupantes que ainda não tinham sido detetados] foram encontrados junto à cauda da aeronave para jusante da posição onde ela caiu”, explicou o comandante da Marinha, num ponto de situação à comunicação social feito pelas 19h00.

Dos cinco militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) da GNR que estavam dentro do helicóptero acidentado falta localizar um. Dois deles foram encontrados dentro do aeronave e, os outros dois junto à cauda do aparelho.

Silva Lampreia adiantou ainda que as operações de busca vão prolongar-se até às 21h00 e, se não for localizado o quinto militar, elas serão retomadas no sábado.

O helicóptero caiu no rio Douro pelas 12:50, próximo da localidade de Samodães, Lamego, transportando seis passageiros, nomeadamente um piloto e uma equipa de cinco militares da UEPS que regressava do combate a um incêndio no concelho de Baião.