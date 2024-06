Com 94 freguesias por apurar nestas eleições europeias, o PS segue em vantagem, com 1.047.526 votos (32,34 %). Tal confiança já assegurou cinco lugares no Parlamento Europeu para os socialistas, mas ainda não o suficiente para ‘sentar’ nesta casa o madeirense Sérgio Gonçalves.

A AD segue em segundo lugar, mas a curta distância, com 1.040.917 votos (31,87 %), que correspondem também a cinco deputados eleitos.

A IL (8,59 %; 280.939 votos) e o Chega (9,83 %; 321.454 votos) também já contam com um eleito cada um.

Prossegue a contagem dos votos de norte a sul do país.