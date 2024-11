O PCP considerou hoje que a eleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos traduz o “acentuado nível de degradação” do sistema político norte-americano e o “descrédito das elites dominantes” após os anos da administração Biden.

Em comunicado, os comunistas alegam que a eleição de Trump é resultado de “uma acentuada crise económica e social, com a deterioração das condições de vida dos trabalhadores”, que consideram ter defraudado “a vontade e a expectativa de uma efectiva mudança de política no plano interno e externo”.

Como exemplo, o PCP aponta “o apoio à política genocida de Israel contra o povo palestiniano” e “a promoção de uma perigosa escalada de confrontação no plano mundial”.

Os comunistas criticam “o degradante espectáculo da campanha eleitoral, assim como o carácter opaco e antidemocrático do sistema eleitoral”, que “traduzem o acentuado nível de degradação a que chegou o sistema político dos EUA, que entretanto se arroga no direito de dar ao mundo lições de “democracia”.

“Um sistema onde se multiplicam mecanismos e manobras que visam subverter a expressão da vontade popular, desde logo, o controlo a partir do financiamento das campanhas pelos grupos económicos e financeiros, incluindo os do sector do armamento”, sustentam.

Para o PCP, a eleição de Trump, “com a sua agenda profundamente reaccionária, não só representa a continuação e aprofundamento da política ao serviço dos interesses do capital financeiro, como da estratégia de confrontação, ingerência e agressão que visa impor o domínio do imperialismo norte-americano no plano mundial, com o que representa de séria ameaça à paz, à soberania e aos direitos dos povos, à segurança internacional”.

Depois de reafirmar a sua solidariedade com os comunistas e as forças e setores progressistas dos Estados Unidos, o PCP salienta que, “ao contrário do que sugere a generalidade da comunicação social dominante, não serão os EUA, qualquer que seja o seu presidente, mas a luta dos trabalhadores e dos povos pelo progresso social e a paz, que em definitivo determinarão o rumo do evolução mundial”.

O republicano Donald Trump foi eleito o 47.º Presidente dos Estados Unidos tendo já conquistado mais do que os 270 votos do colégio eleitoral necessários à eleição, quando ainda decorre o apuramento dos resultados. Trump segue também à frente da adversária democrata, Kamala Harris, no voto popular, com 51,1% contra 47,4% dos votos.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes segue igualmente na frente no apuramento com 201 mandatos, a apenas 17 da maioria.