O despiste de dois motociclos no concelho de Chaves provocou hoje quatro feridos, dois dos quais, em estado considerado muito grave, foram transportados de helicóptero para o Hospital de Vila Real, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso, o acidente ocorreu, cerca das 16:00, na estrada municipal 541, em Nogueira da Montanha, concelho de chaves.

Para o local foram deslocados 23 operacionais, oito viaturas e um helicóptero.

A fonte disse desconhecer as circunstâncias em que ocorreu o acidente.