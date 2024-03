Coordenador do CEN do PSD Pedro Duarte sobe a ministro dos Assuntos Parlamentares

O coordenador do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD Pedro Duarte vai ser o novo ministro dos Assuntos Parlamentares, de acordo com a lista do XXIV Governo Constitucional proposta por Luís Montenegro e aceite pelo Presidente da República.

A proposta de nomeação de Pedro Duarte consta de uma nota no portal da Presidência da República, divulgada após o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter aceitado a lista de ministros do XXIV Governo Constitucional entregue pelo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro.