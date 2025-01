O Conselho de Estado, que se reuniu hoje com a participação de Mario Draghi, defendeu que a União Europeia deve agir “de forma mais coesa e ágil” perante os desafios de competitividade e inovação que enfrenta.

Esta informação consta de uma nota divulgada no fim da reunião do órgão político de consulta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realizada no Palácio de Belém, em Lisboa, que começou pelas 16:10 e durou cerca de três horas e meia.

Segundo a nota, o Presidente da República convidou Mario Draghi, antigo primeiro-ministro italiano e ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), “para fazer uma exposição introdutória sobre o presente e o futuro da Europa no contexto mundial”, seguindo-se as intervenções dos conselheiros de Estado.

“Neste âmbito foi assinalada a posição da União Europeia no contexto mundial, tão complexo e incerto, e sublinhada a oportunidade de responder, de forma mais coesa e ágil, aos desafios e às reformas urgentes, em especial em matéria de competitividade e inovação”, lê-se no comunicado.

O Conselho de Estado reuniu-se para analisar “as perspetivas e os desafios sobre o futuro da União Europeia”, com a participação de Mario Draghi, tendo como base o relatório que o antigo primeiro-ministro italiano apresentou em setembro do ano passado.