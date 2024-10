Portugal e Espanha, que hoje realizam a 35.ª cimeira ibérica, vão explorar oportunidades comuns na economia e na indústria do espaço, com um fórum económico e o lançamento de uma parceria ibérica de redes de satélites.

Logo após a cimeira, que se realiza em Faro e tem como tema central a água, os chefes dos governos de Portugal e Espanha, Luís Montenegro e Pedro Sánchez, vão encerrar o Fórum Empresarial Luso-Espanhol, coorganizado pela CIP e pela maior confederação empresaria espanhola, a CEOE, na Universidade do Algarve.

O encontro, que contará com a participação de empresas dos dois países, discutirá temas como os desafios ibéricos e a competitividade da União Europeia, as prioridades da cooperação tecnológica e industrial entre os dois países, o mercado único de energia, as oportunidades na América Latina e África e o posicionamento de Portugal e Espanha no contexto do comércio internacional.

Outros temas em destaque serão a reindustrialização, e a indústria de defesa, contando com a participação também do ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis, e do ministro da Indústria e Turismo de Espanha, Jordi Hereu.

Segundo o Governo português, na quinta-feira será assinada a Iberian Space Partnership – já anunciada em setembro - entre a operadora portuguesa de satélites de observação da Terra (GEOSAT), com operações em Portugal e Espanha, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento, e a empresa espanhola SATLANTIS, espacializada no fabrico de câmaras para satélites.

O objetivo será o lançamento de um satélite precursor para a Constelação Atlântica já em 2024 e o desenvolvimento de novos projetos em comum, com o gabinete do primeiro-ministro português a destacar que também nesta área se abre “um novo espaço de oportunidades” para o relacionamento bilateral.

Esta parceria ibérica visa desenvolver uma rede de satélites que vai permitir monitorizar as florestas e zonas costeiras e avaliar o impacto de desastres naturais na Península Ibérica.

Portugal e Espanha reúnem-se hoje em Faro para assinarem uma dezena de acordos sobretudo com destaque para a área da água e certificarem as boas relações bilaterais num momento em que os governos têm cores diferentes.

O primeiro-ministro português, o conservador Luís Montenegro, estreia-se como anfitrião de uma cimeira luso-espanhola e encontra-se em Faro, às 09:15, com o homólogo de Espanha, o socialista Pedro Sánchez.

Montenegro e Sánchez são recebidos com honras militares no Palácio Fialho e, depois da tradicional “fotografia de família”, vão à Câmara Municipal de Faro receber as chaves da cidade, seguindo-se um encontro a dois, no Museu Municipal.

A comitiva portuguesa desta cimeira inclui 12 ministros e a espanhola 11 e, a par do encontro entre os dois primeiros-ministros, estão previstas 13 reuniões bilaterais, segundo a versão mais atualizada do programa.

Às 11:15 realiza-se a sessão plenária da 35.ª Cimeira Luso-espanhola, com a presença dos dois chefes de Governo e de todos os ministros, a que se segue, às 13:00, a assinatura de acordos e uma conferência de imprensa conjunta de Luís Montenegro e Pedro Sánchez.