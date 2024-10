Absolvida em Bragança antiga freira acusada de desviar 360 mil euros de centro social

Uma antiga freira foi absolvida hoje pelo tribunal de Bragança de ter desviado quase 360 mil euros do Centro Social e Paroquial de Cerejais, em Alfândega da Fé.

A arguida, agora com 79 anos, foi expulsa da Igreja quando surgiram as primeiras suspeitas, há 14 anos, de que teria desviado dinheiro das mensalidades e donativos de utentes e vários bens.

A antiga freira foi absolvida pelos três crimes que lhe eram imputados, dois de abuso de confiança e um de furto qualificado.

A acusação do Ministério Público referia que os factos teriam ocorrido entre 2007 e 2010.

No processo judicial foram arrestados, preventivamente, à antiga freira bens de valor superior a 301 mil euros.

A mulher foi freira durante mais de 40 anos e estava acusada de, na qualidade de tesoureira do Centro Paroquial e Social de Cerejais, ter desviado avultadas quantias das contas bancárias e aplicações financeiras da instituição para uma conta própria e de irmãos.

A acusação acrescentava que também teriam feito levantamentos das contas do centro e ficado com dinheiro das mensalidades dos utentes do lar de idosos e de peregrinos que pernoitavam neste local.

Hoje, na leitura do acórdão, o coletivo de juízes disse entender que não ficaram provados levantamentos ou movimentações bancárias por parte da arguida em benefício próprio.

A restante matéria penal também não foi dada como provada, não configurando os factos apurados ao longo do julgamento, no entender do tribunal, indícios para condenação.

No final da sessão, a representação do Centro Social e Paroquial de Cerejais disse que vão agora consultar o acórdão com mais pormenor para avaliar se vão ou não recorrer.