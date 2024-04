Um concerto com o grupo Monda, que vai ter como convidados Rui Veloso e Vitorino Salomé, é um dos principais atrativos das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril em Elvas (Portalegre), destacou a câmara municipal.

Em comunicado publicado na sua página na Internet, o Município de Elvas indicou que o espetáculo, agendado para as 22:00 do dia 27, no Coliseu Comendador Rondão Almeida, vai contar ainda com a participação do Grupo Coral de Cantares Regionais de Portel.

“É um espetáculo único, criado propositadamente para aquele espaço, para Elvas e para estas comemorações”, disse hoje à agência Lusa o vereador do município, Cláudio Monteiro.

Exposições, debates, exibições de filmes, visitas ao Museu Militar de Elvas e outras iniciativas têm marcado, ao longo deste mês, as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril naquela cidade raiana.

“O programa que desenvolvemos foi pensado, acima de tudo, para envolver toda a comunidade, entidades, levar a história do 25 de Abril ao 1.º ciclo, aos infantários”, disse o vereador.

Nesse sentido, foi criada com a associação juvenil Arkus uma parceria para desenvolver uma peça de teatro que está a percorrer as escolas, através da qual é contada a história da Revolução dos Cravos “em 20 minutos”.

A exposição “Movimentações do 25 de Abril - Veículos de Combate”, foi inaugurada esta manhã, na Praça da República, estando outras atividades marcadas para este dia.

Além de várias exposições também patentes ao público no Museu de Arte Contemporânea, o município anunciou que, na segunda-feira, pelas 14:00, vai promover a iniciativa “O Mural da Liberdade... O 25 de Abril nas Escolas”.

O mural, que vai estar patente ao público na Casa da Cultura de Elvas, foi desenvolvido pelos alunos do 1.º ciclo das escolas de Elvas, os quais, através de cartolinas, produziram um cravo.

No dia 25 de Abril, a partir das 09:30, o edifício dos Paços do Concelho acolhem as cerimónias do hastear das bandeiras, seguindo-se a distribuição de cravos no centro histórico.

Uma assembleia municipal extraordinária evocativa dos 50 anos do 25 de Abril e o momento cultural “A poesia e a revolução”, com autores da cidade são outros dos atrativos do programa nesse dia.

A programação, no dia 26, inclui visitas a exposições e exibições de filmes em vários espaços culturais da cidade e, no dia seguinte, além do concerto com os Monda, Rui Veloso, Vitorino e o Grupo Coral de Cantares Regionais de Portel, está anunciado o lançamento do livro intitulado “Abril”, de Nuno Franco Pires, no Museu Militar de Elvas.

O vereador Cláudio Monteiro revelou ainda que foi colocada uma chaimite numa rotunda situada na Avenida de Badajoz, uma das “mais concorridas” de Elvas, para assinalar os 50 anos da revolução.

“Elvas tem uma forte componente relacionada com o turismo militar” e a viatura “vai ficar para sempre naquele espaço”, disse.