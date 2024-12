Zelensky manifesta “apoio total” a manifestantes pró-União Europeia na Geórgia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou hoje o seu “apoio total” aos manifestantes pró-União Europeia na Geórgia e instou Tbilisi a parar de ceder à Rússia, durante uma reunião com a presidente pró-ocidental do país, em Paris.

“Manifestei o total apoio e solidariedade da Ucrânia para com o povo georgiano, que luta por um futuro digno”, afirmou Zelensky nas redes sociais, após o encontro com Salomé Zourabichvili, antes da cerimónia de reabertura da catedral de Notre-Dame, em Paris.

O presidente ucraniano disse ainda a Zourabichvili que “respeitar a vontade do povo georgiano e impedir que o governo [georgiano] ceda o país a Putin é essencial para a estabilidade e o futuro da região”.

Os protestos em massa na Geórgia, alimentados pela decisão do partido do governo de suspender as negociações de adesão à União Europeia (UE), entraram na segunda semana na quinta-feira, com a polícia a reprimir os manifestantes cada vez com mais força.

Centenas de pessoas foram detidas e mais de 100 foram tratadas por ferimentos desde o início dos confrontos.

Outros 50 manifestantes foram detidos na sexta-feira à noite, informaram as autoridades georgianas no sábado.

O partido no poder, Georgian Dream (Sonho Georgiano), manteve o controlo do parlamento nas disputadas eleições de 26 de outubro, uma votação amplamente vista como um referendo sobre as aspirações da Geórgia à UE.

A oposição e a presidente pró-ocidental, Salome Zourabichvili, acusaram o partido no poder de ter manipulado a votação com a ajuda da vizinha Rússia e boicotaram as sessões do parlamento.

Os protestos da oposição ganharam novo ímpeto após a decisão do Sonho Georgiano, na quinta-feira, de suspender as conversações de adesão à UE, pretendendo congelá-las até 2028.

A polícia antimotim utilizou canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar as manifestações e espancou dezenas de manifestantes, que atiraram fogo-de-artifício aos agentes da polícia e construíram barricadas na avenida central da capital da Geórgia.

A polícia perseguiu os manifestantes pelas ruas de Tbilisi até às primeiras horas da manhã de hoje e deteve violentamente alguns deles, segundo a Associated Press.

Hoje, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, a França e a Polónia apelaram ao Sonho Georgiano para “abrandar as tensões e abrir um diálogo inclusivo com todas as forças políticas e representantes da sociedade civil”.

“Sublinhamos a nossa determinação em apoiar as aspirações democráticas e europeias do povo georgiano”, referem, em comunicado.

Os ministros condenaram também “o uso desproporcionado da força” contra manifestantes pacíficos e a perseguição da oposição e de representantes dos meios de comunicação social na Geórgia.

Na sua declaração conjunta, apelaram ainda à libertação imediata dos membros da oposição.

Nas eleições parlamentares de outubro, a oposição apresentou quatro blocos para destituir o partido governante, um objetivo não alcançado.

Depois de conhecidos os resultados das eleições, a oposição recusou-se a reconhecer a derrota e acusou o Governo de manipular resultados com a ajuda da Rússia, apelando a protestos.