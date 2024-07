Moscovo anunciou hoje que as suas forças tomaram uma aldeia na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e que drones ucranianos atacaram e incendiaram dois depósitos de combustível na região de Krasnodar, no sul da Rússia.

O Ministério da Defesa russo afirmou que as suas tropas tinham “libertado a aldeia de Sokil”, cerca de 30 quilómetros a noroeste da cidade de Donetsk, capital da região com o mesmo nome cuja anexação Moscovo reivindica desde setembro de 2022.

Já os serviços de emergência da Federação Russa informaram no seu canal no Telegram que drones ucranianos atacaram e incendiaram dois depósitos de combustível na região de Krasnodar, no sul da Rússia, perto da península anexa da Crimeia.

“Na noite de 05 para 06 de julho, instalações civis em vários municípios do território de Krasnodar foram atacadas pelo regime de Kiev”, anunciaram em comunicado.

Segundo referiram, os drones foram abatidos, mas os seus fragmentos atingiram e incendiaram dois depósitos de combustível nas duas localidades.

O ataque noturno também danificou uma torre de telemóveis na cidade de Yeisk, no Mar de Azov.

O Ministério da Defesa russo informou ainda que os sistemas de defesa aérea abateram sete drones ucranianos sobre a região de Kursk e um sobre a região de Belgorod na noite passada.

Estas duas regiões russas fazem fronteira com a Ucrânia e são alvo de ataques quase diários de drones e de artilharia.

O exército russo tem tomado a iniciativa nos últimos meses na frente, ganhando terreno gradualmente.

Moscovo tem procurado penetrar nas linhas de defesa ucranianas no leste, para conquistar a parte do Donbass que não controla, após mais de dois anos do início da invasão da Rússia na Ucrânia.