O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu hoje uma solução de paz para a Ucrânia com base no direito internacional e na Carta da ONU, durante uma cimeira no Cazaquistão.

“Precisamos de paz na Ucrânia, que se baseia na Carta das Nações Unidas e no direito internacional”, disse Guterres ao discursar na cimeira de formato alargado da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) que se realiza na capital do Cazaquistão, Astana.

Guterres também pediu um cessar-fogo em Gaza e o fim do derramamento de sangue, bem como a libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

“Precisamos de paz do Sudão ao Sahel, da República Democrática do Congo à Somália, da Birmânia ao Haiti”, acrescentou o secretário-geral das Nações Unidas, que também se referiu à situação no Afeganistão, defendendo a formação de um Governo inclusivo naquele país, para garantir que são respeitados os direitos humanos.

“Todos os países deveriam unir-se para evitar que o Afeganistão se torne novamente um foco de terrorismo”, argumentou Guterres.

Segundo o chefe da ONU, a OCS, como maior organização regional do mundo, tem o poder e a responsabilidade de “promover a paz”.

A SCO, criada em 2001, é atualmente composta pela Bielorrússia, China, Índia, Irão, Cazaquistão, Quirguizistão, Paquistão, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão.

Hoje, a cimeira - que se realiza em formato ampliado, OCS+ - também conta com a presença de representantes de parceiros e amigos da organização, como Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Mongólia, Paquistão, Turcomenistão e Turquia.