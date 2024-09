Ucrânia: Estónia abre nova base militar perto da fronteira russa

As autoridades da Estónia abriram uma nova base militar perto da fronteira russa para reforçar as capacidades de defesa do país e acolher os aliados da NATO, face à ameaça da Rússia no contexto da invasão da Ucrânia.

A mudança da base para perto da cidade de Voru custou cerca de 21 milhões de euros e irá proporcionar alojamento permanente ou temporário a cerca de mil pessoas, de acordo com um comunicado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia descreveu a medida como um “passo fundamental para a defesa e a segurança na região”.

O objetivo é “realizar exercícios militares em tempo de paz” e fornecer uma base para a Aliança em situações de crise.

O ministro da Defesa da Estónia, Hanno Pevkur, afirmou que se tratava de uma infraestrutura “conservadora e não opulenta”, uma medida tomada na tentativa de gastar o mínimo possível de dinheiro dos contribuintes.

O Governo russo, que atribui a invasão da Ucrânia à expansão da NATO no seu território, tem criticado repetidamente a acumulação de forças aliadas perto das suas fronteiras terrestres, bem como o aumento das despesas militares dentro do bloco, que acusa de envolvimento na guerra.