O coordenador humanitário das Nações Unidas para a Ucrânia condenou hoje o ataque russo à Kharkiv na noite de quarta-feira, que matou duas crianças, segundo um comunicado divulgado pelo Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU.

“Ontem à noite [quarta-feira], durante um ataque das forças armadas russas, um edifício residencial de vários andares foi atingido em Kharkiv. Relatos de dezenas de vítimas incluem a morte de duas crianças, apesar dos esforços das equipas de resgate para as salvar”, declarou Schmale.

O coordenador humanitário declarou que, na quarta-feira, informou os Estados-Membros das Nações Unidas sobre a situação crítica na Ucrânia e apelou ao apoio para as organizações humanitárias que respondem com ajuda às pessoas que sofrem as consequências dos ataques na Ucrânia

“Só nas últimas 24 horas, dezenas de civis foram mortos e feridos em todo o país – nas regiões de Kharkiv, Kherson, Donetsk, Sumy e Dnipro”, afirmou Schmale.

“O direito internacional humanitário é claro: os civis e as infraestruturas civis estão protegidos. Esta violência sem sentido tem de acabar”, sublinhou o coordenador humanitário da ONU.

Um bombardeamento russo contra um edifício em Kharkiv, uma grande cidade no nordeste da Ucrânia, provocou mais de duas dezenas de feridos na quarta-feira à noite, adiantaram as autoridades locais, acrescentando que vítimas ainda estavam “debaixo dos escombros”.

Uma bomba aérea guiada, uma arma poderosa muito utilizada pela Rússia, atingiu um edifício na cidade, segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram um buraco na fachada de um edifício alto, enquanto outras imagens, divulgadas pela Polícia Nacional, mostram uma pilha de destroços.

Kharkiv, uma grande cidade da região com o mesmo nome, no nordeste da Ucrânia, é frequentemente alvo de fogo russo. Situa-se a menos de 30 quilómetros da fronteira com a Rússia.

Volodymyr Zelensky apelou na quarta-feira à noite aos seus parceiros ocidentais para agirem, reagindo a este ataque.

“Cada decisão que adiam significa pelo menos dezenas, senão centenas, de bombas russas contra a Ucrânia. As suas decisões afetam a vida dos nossos concidadãos”, frisou.

O chefe de Estado ucraniano pediu em particular ao Ocidente o direito de atacar ainda mais o território russo com armas de longo alcance.

Em maio, o exército russo tentou uma ofensiva na região de Kharkiv, com o objetivo anunciado de criar uma zona tampão para limitar os ataques ucranianos contra alvos militares ou industriais no seu território.