As autoridades da Ucrânia emitiram hoje um alerta aéreo que cobre todo o país, numa altura em que Kiev enfrentava um ataque de um míssil russo.

“[O Presidente russo, Vladimir] Putin está a lançar um ataque com mísseis contra Kiev”, escreveu Andriy Yermak, chefe de gabinete do chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, na plataforma de mensagens Telegram.

A Força Aérea da Ucrânia já tinha anteriormente alertado para a entrada no espaço aéreo do país de um míssil cuja trajetória de voo indicava como alvo Kiev.

O ataque russo de hoje contra a capital ucraniana surge três dias depois da região de Moscovo ter sido alvo de um ataque de drones a uma escala sem precedentes desde o início do conflito armado.

As autoridades russas disseram que abateram 34 aparelhos aéreos não tripulados (drones), na manhã de domingo, numa vaga que causou um ferido.

Horas antes, a Ucrânia tinha sido alvo de um ataque de 145 drones russos, um número recorde, disse Zelensky.

A guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas.

As negociações entre as duas partes estão completamente bloqueadas desde a primavera de 2022, com Moscovo a continuar a exigir que a Ucrânia aceite a anexação de uma parte do território, e a rejeitar negociar enquanto as forças ucranianas permaneçam na região russa de Kursk, parcialmente ocupada em agosto.