O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai nomear o homem mais rico do planeta, o empresário Elon Musk, para chefiar um novo departamento de “eficiência governamental”.

O republicano anunciou que pretende nomear o dono da Tesla e da rede social X, que desempenhou um papel inédito na campanha de Trump, juntamente com o empresário republicano Vivek Ramaswamy, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.

“Juntos, estes dois grandes norte-americanos vão traçar um caminho para a minha administração desmantelar a burocracia governamental, reduzir a regulamentação excessiva, cortar nas despesas desnecessárias e reestruturar as agências federais”, disse o magnata.

Estes dois aliados vão “enviar ondas de choque pelo sistema”, avisou.

Em simultâneo, Trump anunciou que pretendia nomear como secretário da Defesa Pete Hegseth, que nos últimos oito anos foi apresentador da Fox News, o canal de televisão preferido dos conservadores nos Estados Unidos.

Hegseth é um antigo major do exército norte-americano e veterano condecorado das guerras no Iraque e no Afeganistão.

“O Pete passou toda a vida como um guerreiro das tropas e do país. O Pete é duro, inteligente e um verdadeiro crente no ‘América em Primeiro Lugar’ [um dos slogans da campanha de Trump]”, disse, em comunicado.

Trump nomeou ainda a aliada Kristi Noem, governadora do Dakota do Sul, como secretária para a Segurança Interna, responsável pelas alfândegas e fronteiras.

“Kristi tem sido muito dura na segurança fronteiriça. Foi a primeira governadora a enviar soldados da Guarda Nacional para o Texas para ajudar na crise fronteiriça de [o atual Presidente Joe] Biden”, disse o republicano, em comunicado.

Outrora apontada como uma candidata à vice-presidência, Noem foi alvo de críticas depois de publicar um livro de memórias em que divulgou ter abatido um cachorro a tiro por o considerar indomável.

Horas antes, Trump disse que pretende nomear o ex-diretor dos serviços de informações, John Ratcliffe, para liderar os serviços secretos norte-americanos (CIA).

Ex-congressista republicano do Texas, Ratcliffe liderou as agências de espionagem do governo dos EUA durante a pandemia da covid-19, durante o último ano e meio do primeiro mandato de Trump.

Donald Trump já tinha anunciado, também na terça-feira, a intenção de designar o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee como embaixador norte-americano em Israel.

Huckabee é um defensor acérrimo de Israel e o anúncio da nomeação ocorre numa altura em que Trump prometeu alinhar mais estreitamente a política externa de Washington com os interesses do Governo israelita.

Trump nomeou ainda Bill McGinley, secretário de gabinete na sua primeira administração, como conselheiro na Casa Branca.