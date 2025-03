Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas, quinta-feira à noite, num tiroteio à porta de um restaurante no bairro nobre de Sandton, em Joanesburgo, na África do Sul, comunicaram hoje as autoridades locais.

De acordo com um comunicado da polícia sul-africana, os desacatos ocorreram quando um empresário tentou entrar armado no restaurante com os seus dois guarda-costas e lhe foi dito que o local não permitia a entrada de armas.

Seguiu-se um tiroteio, em circunstâncias ainda não esclarecidas, entre os guarda-costas do empresário e os seguranças do restaurante, que resultou em quatro pessoas feridas com balas - dois clientes do restaurante e dois seguranças, que estão hospitalizados - e na morte do empresário e dos seus guarda-costas.

A polícia abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio, mas, de acordo com a investigação inicial, o empresário “por detrás deste tiroteio já tinha sido detido num incidente com tiros” no ano passado, neste distrito frequentemente descrito como “o quilómetro quadrado mais rico de África”, com os seus centros comerciais de luxo.

Nenhum suspeito foi detido nesta fase da investigação, acrescentou a polícia.

Com uma das taxas de criminalidade mais elevadas do mundo, a África do Sul registou quase 7.000 assassinatos nos últimos três meses de 2024, uma média de 75 por dia, de acordo com os mais recentes dados oficiais.

Muitas pessoas têm licença de porte de armas de fogo para proteção pessoal, mas há ainda mais armas ilegais em circulação.