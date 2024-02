Um tiroteio no final do desfile de vitória dos Kansas City Chiefs no 58.º Super Bowl causou hoje entre oito e dez feridos naquela cidade no Estado do Missouri, adiantaram fontes dos bombeiros.

O chefe do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Kansas City, Michael Hopkins, recusou adiantar mais detalhes, referindo que serão divulgadas em breve informações adicionais, noticiou a agência Associated Press (AP).

A polícia adiantou, em comunicado, que duas pessoas foram detidas.

Os apoiantes da equipa de futebol americano, que venceu os San Francisco 49ers por 25-22, após prolongamento, no 58.º Super Bowl, em Las Vegas, Nevada, foram instados a saírem do local o mais rápido possível.

O tiroteio terminou com clima de celebração do Dia dos Namorados, ao mesmo tempo que os fãs do Chiefs comemoravam o seu terceiro título do Super Bowl em cinco temporadas.

Durante a festa dos Chiefs as atenções estiveram voltadas para a superestrela da música pop Taylor Swift, e sobre se marcaria presença junto do namorado Travis Kelce para o desfile e discursos de vitória.

Sem indícios de Taylor Swift, Kelce esteve acompanhado pela sua mãe, Donna Kelce, a superestrela das mães da NFL, pois o seu filho mais velho, Jason Kelce, joga nos Philadelphia Eagles).

No domingo, no Allegiant Stadium, os Chiefs, que perdiam por 10-3 ao intervalo e chegaram ao fim dos 60 minutos empatados a 19, conquistaram o seu quarto título, em seis presenças, repetindo 1970, 2020 e 2023, para se juntarem no quinto lugar do ranking a Green Bay Packers e New York Giants.

Por seu lado, os San Francisco 49ers, que disputaram pela oitava vez o Super Bowl, mantiveram-se com cinco troféus, o último em 1995, perdendo a possibilidade de igualar os seis títulos dos recordistas Pittsburgh Steelers e New England Patriots.