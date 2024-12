O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, refutou hoje as acusações do Irão de que os EUA e Israel foram responsáveis pela queda do ex-presidente sírio Bashar al-Assad.

O líder supremo da República Islâmica, ayatollah Ali Khamenei, “acusou hoje Israel de ser responsável pela queda do ex-Presidente sírio al-Assad”, lembrou Katz durante uma visita à fronteira com a Jordânia com os líderes do Exército.

Katz acrescentou que Khamenei devia assumir que está a investir em grupos armados “na Síria, no Líbano e em Gaza para construir as armas do ‘polvo’ que lidera para tentar derrotar o Estado de Israel”.

“Vim aqui hoje para garantir que o Irão não conseguirá construir o ‘polvo’ que planeia estabelecer aqui para criar uma frente oriental contra o Estado de Israel”, disse o ministro israelita, sugerindo que o Irão esteve por detrás das “tentativas de contrabando de armas e financiamento de terrorismo” na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967.

Katz disse que pediu ao Exército que “intensifique as operações ofensivas contra qualquer atividade terrorista” e “acelere a construção da vedação na fronteira entre Israel e a Jordânia”.

Khamenei - que tem a última palavra nos assuntos do seu país - acusou os Estados Unidos e Israel de conspirarem contra al-Assad, durante o seu primeiro discurso desde a queda do ex-Presidente sírio, que ocorreu no domingo.

“Não há dúvida de que o que aconteceu na Síria é o resultado de uma conspiração entre os Estados Unidos e Israel”, assegurou Khamenei.

Bashar al-Assad desempenhou durante muito um papel estratégico no “eixo de resistência” anti-israelita do Irão, nomeadamente ao facilitar o fornecimento de armas ao movimento xiita Hezbollah no Líbano.