Pelo menos sete pessoas morreram e 21 ficaram feridas quando uma viatura atingiu a multidão que assistia a uma corrida automóvel organizada pelo exército do Sri Lanka, a leste de Colombo, indicou a polícia.

O veículo atingiu as pessoas que estavam numa zona não protegida do circuito de Fox Hill, situado a cerca de 180 quilómetros da capital do Sri Lanka, Colombo.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra os comissários de pista a agitarem bandeiras amarelas para alertar os condutores para abrandarem dado que uma viatura tinha capotado.

As imagens mostram carros a passar a grande velocidade, no meio de nuvens de poeira e depois uma viatura acaba por embater na multidão e há pessoas a gritar.

“No total, 27 pessoas foram transportadas para o hospital e sete morreram devido aos ferimentos”, declarou Nihal Thalduwa, um porta-voz da polícia, citado pela AFP, precisando que um das vítimas mortais é uma criança de oito anos.