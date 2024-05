O ministro israelita da Defesa, Yoav Gallant, considerou desprezível o pedido do procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre os mandados de captura contra ele próprio e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

“A tentativa do procurador do TPI, Karim Khan, de inverter a situação não vai ser bem sucedida. O paralelismo que estabeleceu entre a organização terrorista Hamas e o Estado de Israel é desprezível”, afirmou Gallant num comunicado de imprensa, referindo-se aos mandados de detenção também solicitados contra dirigentes do movimento palestiniano Hamas.

O procurador principal do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, acusou na segunda-feira o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e três dirigentes do Hamas - Yehya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh - de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Faixa de Gaza e em Israel.