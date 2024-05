Médio Oriente: Israel promete investigar ataque mortal contra um campo em Rafah

O Governo israelita prometeu hoje que investigará um ataque das suas forças militares que matou dois funcionários do Hamas e mais outras 45 pessoas num campo em Rafah, na Faixa de Gaza.

”De acordo com informações iniciais, ocorreu um incêndio após o ataque. Esses terroristas estavam escondidos no porão”, informou Avi Hyman, porta-voz do Governo israelita, durante uma conferência de imprensa.

”Vamos investigar o assunto. Foi realmente sério. Qualquer perda de vidas, de vidas civis, é algo sério e terrível”, acrescentou Hyman, insistindo que Israel continua a tentar “limitar as perdas civis”.

De acordo com Avi Hyman, o ataque teve como alvo dois membros do Hamas responsáveis por “numerosos ataques na Judeia e na Samaria”, termos bíblicos judaicos para a Cisjordânia ocupada.

Este ataque em Rafah foi denunciado pelo Egito e pelo Qatar, mediadores nos esforços diplomáticos para alcançar um cessar-fogo na guerra iniciada há quase oito meses.

Hoje, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse estar “indignado com os ataques israelitas que provocaram numerosas vítimas entre os deslocados em Rafah”, voltando a apelar a um “cessar-fogo imediato”.