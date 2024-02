Patrulhas marroquinas intercetaram no domingo dois barcos com 138 migrantes a bordo que navegavam ao largo da costa do Saara Ocidental em direção ao arquipélago espanhol das Ilhas Canárias.

O primeiro barco transportava 79 pessoas de países subsarianos e navegava perto do porto de Bojador, informou o Estado-Maior de Marrocos em comunicado.

Patrulhas de vigilância costeira encontraram o barco, que presumivelmente se dirigia para as ilhas Canárias, cujos tripulantes são todos homens, indicaram as autoridades marroquinas.

O segundo barco foi intercetado por um navio da Marinha Real Marroquina, 209 quilómetros a sudoeste de Dakhla, e transportava 59 pessoas também de países da África subsaariana, informam as Forças Armadas marroquinas.

Esta embarcação, acrescentaram, tinha saído da costa senegalesa a 30 de janeiro em direção às ilhas Canárias.

Segundo as mais recentes estatísticas do Ministério do Interior marroquino, o país frustrou um total de 75.184 tentativas de emigração irregular em 2023, mais 6% do que em 2022, e resgatou 16.818 migrantes no mar, mais 35% do que no ano anterior.

Nos últimos anos, a rota de migrantes de diferentes países da África Ocidental para as ilhas Canárias tem-se afirmado como a mais mortífera do mundo, com 6.007 mortes em 2023, uma média de 18 por dia, quase o triplo do registado em 2022, segundo a contagem feita pela organização Caminando Fronteras.

As chegadas por mar às Canárias atingiram um número recorde em 2023, ano em que chegaram a estas ilhas 39.910 migrantes.