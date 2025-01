Mais de 30 pessoas ficaram retidas numa roda-gigante em Viña del Mar, no Chile, e tiveram de ser resgatadas pelos bombeiros locais.

Segundo refere o Notícias ao Minuto, citando imprensa internacional, os responsáveis pela diversão atribuíram a avaria a um “bloqueio” do painel de controlo da roda-gigante.

“Desde o início da situação, todas as instruções do fabricante, bem como os protocolos de segurança, foram rigorosamente seguidos. Isto permitiu que 11 das 12 cabines da atração que estavam ocupadas fossem descarregadas manualmente. Apenas uma cabine necessitou de assistência adicional, que foi efetivamente prestada pelos bombeiros que chegaram ao local”, pode ler-se no comunicado da Street Machine, empresa responsável pela roda gigante, citado pela mesma fonte.

Veja o vídeo: