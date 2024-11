Mais de 15 milhões de crianças sem escola no Sudão

Devido ao conflito intenso no Sudão, mais de 15 milhões de crianças estão sem escola, disse Abdul Qadir Abdullah Abu, representante do Conselho Nacional para o Bem Estar Infantil.

Abu acusou as Forças de Apoio Rápido (sigla em inglês RSF) paramilitares de violações sistemáticas contra crianças, alegando que a “milícia” sequestrou mais de 2.500 crianças.

Abu acrescentou que mais de 3.000 crianças foram mortas durante o deslocamento, e a RSF recrutou mais de 8.000 crianças para as suas fileiras de combatentes..

Essas crianças são o grupo mais vulnerável e necessitam de mecanismos de proteção.

Enquanto o conflito se desenrola no Sudão, mais 2,8 milhões de crianças com idade inferior a 5 anos enfrentam condições humanitárias terríveis, de acordo com o relatório de 30 de outubro da organização Save the Children .

De acordo com o mesmo relatório, as crianças representam mais da metade dos 11 milhões de deslocados no país, com muitas vivendo em acampamentos informais, escolas superlotadas ou edifícios públicos.

Até 14 de outubro, foram mortas 24.850 pessoas de acordo com o Projeto de Dados de Localização e Eventos de Conflitos Aramados e a Organização Internacional para as migrações estimou que mais de 14 milhões de pessoas foram deslocadas dentro e fora do Sudão até 29 de outubro.

O conflito entre as Forças Armadas Sudanesas e a RSF espoletou em abril de 2023.