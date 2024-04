Israel: Pelo menos 46 mortos em Gaza nas últimas 24 horas e mais de 33 mil desde o início da guerra

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou hoje um novo balanço de 33.137 mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano em 07 de outubro.

Nas últimas 24 horas foram registadas mais 46 mortes, segundo um comunicado do ministério, que informou também que 75.815 pessoas ficaram feridas em quase seis meses de guerra.

A agência noticiosa oficial palestiniana Wafa noticiou ataques israelitas a habitações na cidade de Gaza, nos bairros de Zaytun, Sabra, Tel Al-Hawa e Sheikh Ajleen, que mataram três pessoas e feriram uma dezena, que foram transportadas para o hospital Al Ahli.

Além disso, a artilharia israelita bombardeou casas no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, ferindo civis, que foram posteriormente transportados para o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balah.

A cidade de Beit Hanoun, no norte do enclave, também foi objeto de fogo de artilharia, enquanto vários bairros de Khan Younis, no sul, foram alvo de bombardeamentos e ataques aéreos.

O exército israelita informou hoje que operou no bairro de Al Amal, no oeste de Khan Younis, onde desmantelou um depósito de armas com 40 engenhos e mais de uma tonelada de material explosivo.