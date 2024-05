A PSP comunicou, esta terça-feira, a detenção de dois homens, de 23 e 45 anos, naturais e residentes no Funchal e em Câmara de Lobos, pelos crimes de furto a estabelecimento comercial com arrombamento e furto em residência.

De acordo com um comunicado emitido pelo Comando Regional da PSP, a primeira ocorrência teve lugar na madrugada do dia 12 de maio, na zona do Lazareto, no Funchal, “sendo que após contactadas as autoridades policiais por parte do proprietário da residência foi possível intercetar e deter o suspeito do crime quando este já se encontrava na zona de S. Roque. Desta forma foi possível apreender e recuperar para além dos objetos furtados (1 televisor no valor de 1000 euros), a viatura utilizada para cometer o crime e a consequente fuga, a qual havia sido também furtada”.

Já a segunda ocorrência teve lugar na madrugada de ontem, na zona dos armazéns comerciais existentes no Poço Barral, no Funchal. “A comunicação imediata para as autoridades por parte de um segurança daquele estabelecimento permitiu a rápida reação policial, tendo o suspeito do furto sido detido já na zona dos Piornais, após ter-lhe sido movida perseguição policial. Foram recuperados todos os objetos furtados sendo que o veículo utilizado para cometer o ilícito também recuperado, por ter sido furtado na zona de Câmara de Lobos.”

Após submissão a primeiro interrogatório judicial foram-lhes decretadas as medidas de termo de identidade e residência, acrescenta a PSP.