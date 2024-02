Israel: Pelo menos 46 mortos e 100 feridos em bombardeamentos no centro e sul de Gaza

Pelo menos 40 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas na quinta-feira num bombardeamento israelita na cidade de Deir Balah, em Gaza, enquanto seis civis foram mortos em ataques aéreos a leste de Rafah (sul).

A informação consta de um comunicado do gabinete de comunicação do governo do enclave, controlado pelo Hamas.

”O Exército de ocupação ‘israelita’ cometeu um massacre horrível no Governatorato Central, onde aviões de combate bombardearam quatro casas de civis que eram um lugar seguro, matando 40 mártires e (deixando) mais de 100 feridos até agora”, refere o comunicado.

“Mais de 90% das vítimas são crianças e mulheres”, é referido na nota.

Também na quinta-feira à noite, um ataque aéreo contra uma casa na zona de Zalata, a leste de Rafah, provocou a morte dos seus seis residentes, além de vários feridos na zona que foram transferidos para o Hospital Abu Yousef al Najjar, segundo fontes médicas citadas hoje pela agência de notícias palestiniaa Wafa.

O grupo islâmico Hamas condenou hoje o ataque israelita no centro de Gaza na rede social Telegram.

“Apelamos às instituições de direitos humanos em todo o mundo para que documentem estes crimes cometidos dia e noite pelo exército de ocupação criminoso, para que o processem e aos seus líderes nazis pelos horríveis massacres que cometeram contra crianças e civis indefesos”, diz o grupo na mensagem, na qual acusam também o governo dos EUA de Joe Biden de ser cúmplice.

Segundo dados de quinta-feira do Ministério da Saúde de Gaza, quase 29.500 pessoas morreram na Faixa, juntamente com mais de 69.400 feridos e cerca de 8.000 corpos permanecem sob os escombros.