Vários drones foram hoje “abatidos com êxito” pela defesa aérea iraniana, mas não há informações sobre um possível ataque com mísseis “até agora”, disse o porta-voz da agência espacial iraniana.

“Até agora, não houve qualquer ataque aéreo fora de Isfahan e de outras partes do país”, afirmou Hossein Dalirian, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter), na sequência de relatos na televisão norte-americana sobre um alegado ataque israelita ao Irão.

De acordo com a cadeia de televisão norte-americana ABC News, que citou um responsável dos Estados Unidos, Israel lançou um ataque contra o Irão, ao mesmo tempo que a TV oficial iraniana dava conta de informações sobre “fortes explosões” na província de Isfahan (centro).

O Irão ativou a defesa aérea em várias províncias, na sequência de informações sobre pelo menos uma explosão no centro do país, avançou a agência de notícias estatal iraniana IRNA.

As autoridades iranianas suspenderam todos os voos comerciais a partir e com destino a vários aeroportos, incluindo Teerão, disse a agência Mehr, citando as autoridades aeroportuárias.