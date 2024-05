O Hezbollah reivindicou hoje a autoria de sete ataques contra posições militares no norte de Israel, em mais um dia de violência na fronteira, no qual o exército israelita atacou também várias aldeias no sul do Líbano.

A formação armada do grupo xiita libanês, aliado do Irão, afirmou, numa série de declarações, que uma das suas ações incluiu o disparo de mísseis guiados antitanque contra um blindado israelita “Merkava”, que foi atingido “diretamente” quando disparava contra o território libanês a partir do outro lado da fronteira.

O Hezbollah também reivindicou a responsabilidade por ataques a um quartel em Zarait, que envolveram mísseis teleguiados e projéteis de artilharia, bem como pelo cerco de Zabdin, nas disputadas Quintas de Chebaa.

O grupo xiita afirmou que as suas ações foram uma resposta aos ataques israelitas das últimas semanas, que causaram vítimas civis no sul do Líbano, atingindo “aldeias e residências civis” do país mediterrânico.

A última ação israelita que envolveu vítimas civis ocorreu na quarta-feira, quando um ataque de um drone numa estrada no sul do Líbano matou o condutor de um carro e feriu três estudantes numa carrinha escolar, informou na altura a Agência Nacional de Notícias libanesa (ANN).

Israel e o Hezbollah estão envolvidos há mais de sete meses nos confrontos mais intensos desde a guerra de 2006, num fogo cruzado que se desenrola no contexto da guerra na Faixa de Gaza.